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В Москве за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков

Общество

По прогнозам, дожди в Москве закончатся к пятнице, 5 октября

В Москве за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Москве

Москва, 3 октября 2018, 22:57 — REGNUM  В Москве за текущие сутки, как и прогнозировалось, выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщили вечером 3 сентября в столичном метеобюро.

«Всего за несколько часов на Москву выпали 22% от месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм», — приводит слова представителя метеобрюро телеканал RT.

Отмечается, что по прогнозу синоптиков, в четверг, 4 октября, интенсивность дождей в столице снизится, в пятницу ожидается без осадков.

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