В Москве за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков

Москва, , 22:57 — REGNUM В Москве за текущие сутки, как и прогнозировалось, выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщили вечером 3 сентября в столичном метеобюро.

«Всего за несколько часов на Москву выпали 22% от месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм», — приводит слова представителя метеобрюро телеканал RT.

Отмечается, что по прогнозу синоптиков, в четверг, 4 октября, интенсивность дождей в столице снизится, в пятницу ожидается без осадков.

Читайте также: В Москве к выходным потеплеет до +18 градусов