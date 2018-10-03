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Выше неба: восхождение на Казбек из России

Общество

Красота и романтика

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Выше неба: восхождение на Казбек из России
© Сергей Вакорин
Вид на массив ледника Майли

Владикавказ, 3 октября 2018, 22:43 — REGNUM  С каждым годом растет популярность восхождения на гору Казбек по маршруту со стороны России. В сентябре благоприятные погодные условия позволили альпинистам успешно зайти на легендарный пятитысячник.

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Казбек на рассвете
© Сергей Вакорин
Казбек на рассвете

Казбек (5033,8 м) — это потухший вулкан, по высоте уступает знаменитому Эльбрусу, но восхождение на первый технически сложнее. Вершина Казбека находится на границе России и Грузии, поэтому подняться на нее можно из разных стран. Большинство восхождений совершается со стороны Грузии из-за развитой инфраструктуры, но, несмотря на более сложный подъем, маршрут со стороны России быстро набирает популярность.

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Группа туристов на седловине
© Сергей Вакорин
Группа туристов на седловине

Путешествие начинается в узком Кармадонском ущелье, которое еще хранит следы трагедии 2002 года, когда произошел сход ледника Колка. Погибли более 100 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова младшего. Был полностью разрушен поселок Кармадон и подъезды к нему. Автомобильные тоннели по-прежнему завалены остатками селевого потока, а новая дорога проходит в объезд.

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Один из заваленных тоннелей
© Сергей Вакорин
Один из заваленных тоннелей
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Кармадонское ущелье
© Сергей Вакорин
Кармадонское ущелье
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«Язык» ледника Майли
© Сергей Вакорин
«Язык» ледника Майли

На пути к вершине путешественники преодолевают «язык» ледника Майли. В районе Казбека это самый крупный и самый красивый ледник, его глубокие трещины представляют опасность, поэтому используется горное снаряжение: веревки и «кошки».

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Переход через реку на леднике Майли
© Сергей Вакорин
Переход через реку на леднике Майли
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Скальный участок подъема
© Сергей Вакорин
Скальный участок подъема

Два дня необходимы для подъема по скальному участку к базовому лагерю, расположенному на высоте 4200 метров. На опасных участках организовывается перильная страховка — провешиваются веревки для исключения срыва альпинистов.

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Короткая передышка и опять подъем
© Сергей Вакорин
Короткая передышка и опять подъем
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Вид на массив ледника Майли
© Сергей Вакорин
Вид на массив ледника Майли
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Базовый лагерь на высоте 4200 метров
© Сергей Вакорин
Базовый лагерь на высоте 4200 метров

В базовом лагере на высоте 4200 м альпинисты получают необходимую акклиматизацию и ждут благоприятных погодных условий для восхождения. Путь до вершины из лагеря составляет шесть часов.

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Вид на Кармадонское ущелье из базового лагеря
© Сергей Вакорин
Вид на Кармадонское ущелье из базового лагеря
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Закат в горах начинается раньше, чем на равнине, — солнце прячется за высокие хребты
© Сергей Вакорин
Закат в горах начинается раньше, чем на равнине, — солнце прячется за высокие хребты
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Ночное небо
© Сергей Вакорин
Ночное небо

Если повезло с погодой, в горах можно увидеть самое красивое звездное небо. Засветка от населенных пунктов мешает горожанам рассматривать ночью созвездия и планеты. А альпинистам любоваться ночным небом могут помешать только промозглый ветер и холод.

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Встреча на подъеме с коллегами со стороны Грузии
© Сергей Вакорин
Встреча на подъеме с коллегами со стороны Грузии
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Седловина – последний привал перед вершиной
© Сергей Вакорин
Седловина – последний привал перед вершиной
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На вершине Казбека
© Сергей Вакорин
На вершине Казбека

На вершине мало места и шквальный ветер, зато с пяти тысяч метров открываются потрясающие панорамы гор. Можно позволить небольшую передышку и пока не испортилась погода отправляться в обратный путь.

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Непогода в базовом лагере на высоте 4200 метров
© Сергей Вакорин
Непогода в базовом лагере на высоте 4200 метров

Погода в горах меняется очень быстро: на смену красивым горным видам и теплому солнцу приходят тучи, шквальный ветер и снег. Только стенка из камней защищает палатку от ненастья. Пора вниз.

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Ледник Майли в непогоду
© Сергей Вакорин
Ледник Майли в непогоду
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Геотермальные источники
© Сергей Вакорин
Геотермальные источники

Самое больше удовольствие после сложностей восхождения — окунуться в геотермальные источники Кармадонского ущелья. Температура в ваннах, выложенных туристами из камней, доходит до + 45 градусов.

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Культурная программа после вершины – мавзолеи Даргавса
© Сергей Вакорин
Культурная программа после вершины – мавзолеи Даргавса

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regnum author Сергей Вакорин
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