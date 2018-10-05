Ноша не тянет: история о чемпионах

Дима Жаров, Карина Саввина, , 12:20 — REGNUM

В петербургском районе Колпино процветает «нелегальная» деятельность. Группа лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сформировала команду по пауэрлифтингу и побеждает на соревнованиях. Вот только «законно» тренироваться им толком негде. Раньше они вообще ютились в шиномонтажке без отопления. Теперь, в обход всех правил, мужчин без ног или с ДЦП пускают на одну площадку, пожелавшую остаться анонимной, но как долго продлится период благосклонности распорядителей зала — неизвестно.

«На районные соревнования мы уже не ездим, не вижу смысла», — говорит тренер и лучший пауэрлифтер команды Александр Ефимов. Принимают участие в чемпионатах Петербурга, на момент съемки единственная девушка в команде по имени Светлана готовилась к кубку страны в Сочи, так что на этой тренировке её не было.

Началось всё с Общества инвалидов Колпинского района. Там пылились два тренажёра. Теперь в команде 12 человек, сейчас, по словам Александра, лучше уровень только у команды СШОР Краевского, где старший тренер работает со сборной.

«Здесь мы занимаемся по соглашению. Места очень мало, тренажёр для инвалидов не поставить, он громоздкий. Еще у нас проходят тренировки в спортивном комплексе «Ижорец», но там зал на втором этаже, колясочникам не подняться. Хорошо, что здесь есть пандус», — объясняет тренер.

У них нет ни финансирования, ни подходящего помещения. С формой и спортивным питанием помогает местный бизнес, от чиновников помощь самая незначительная.

В команде множество разных людей с непохожими историями, но никто не считает инвалидность приговором. Денис в возрасте 33 лет без ноги занимается не только пауэрлифтингом, но и следж-хоккеем. Хоккейная команда, говорит, пока слабенькая — всего семь человек вместо двенадцати. Но бросать ни то, ни другое он не собирается:

«Дома, что ли, сидеть? К косым взглядам можно привыкнуть, просто голову поднял и идёшь вперед», — говорит он.

Его товарищ по команде Алексей с ДЦП жмёт 80 кг, но признаться постеснялся: рекорды зала настоящие спортсмены никогда не называют, а на соревнованиях этот результат пока не зафиксировали:

«Даже жизни своей больше не представляю без спорта и без команды», — говорит он.

Коля Афанасьев среди своих товарищей успевает, наверное, больше всего. У него, как и у многих здесь, поражение опорно-двигательного аппарата. Но это не внезапная травма: в детстве он не мог ходить и даже держать голову. До 18 лет лечился в интернате в Петергофе. Сейчас живёт с мамой, сестрой, работает на трёх работах дворником. В конце 2016 года получил свою первую награду в парапауэрлифтинге, заняв 3-е место на Кубке Невского района. С того момента были и другие.

Коля мечтает объездить весь мир, любит музыку 80-х, фильмы с Джеки Чаном и фотографировать кошек. Главным героем часто выступает шикарный домашний кот по кличке Тима:

«Он мой любимчик. Я очень люблю животных. На лошади я уже девять лет катаюсь. Так нравится, что не расстаться», — говорит Коля.

Конным спортом он профессионально занимается в Павловске, когда не тягает штангу. В доказательство своих успехов может продемонстрировать множество наград. Он говорит с трудом, но жаждет общения и часто улыбается. С теплом вспоминает лучшую свою кобылу Венеру — она была у него первой, так что, возможно, эту любовь не затмить:

«Понимала меня с полуслова», — делится Коля, и ему это важно. Объезжал он и других скакунов, сейчас с ним работает Чубарик. Он тот еще командир. «Характер у него непростой», — признает спортсмен.

Коля работает, потому что на пенсию по инвалидности прожить невозможно. Но успевает не только соревноваться в пауэрлифтинге, заниматься с лошадьми, но и рукодельничать: при входе в зал во время тренировки посетителям без сменной обуви выдают добротные бахилы — очень брутальные и плотные, камуфляжной расцветки. Для всей команды Коля их сшил сам.

«Успеваешь потихоньку. Главное — правильно распределить силы и время. Здесь я тренируюсь трижды в неделю, а в Павловске — один раз в неделю. Подождите, ещё и на плаванье пойду в бассейн», — усмехается он.

Тренер его одергивает: завтра Коли на тренировке не будет:

«Ты сегодня пришёл, давай ещё два подхода, нечего там развлекаться!» — командует он.

«Тренер у нас строгий», — улыбается Коля и приступает к работе.

Остальные его поддерживают, но жаловаться не собираются. Некоторых Александр привлёк в секцию лично, в том числе и своим примером. Он потерял обе ноги в автокатастрофе в 2010 году. Оклемался, научился ходить на протезах — решил, что надо теперь себя чем-то занять. В итоге жмёт больше всех в зале и регулярно занимает призовые места на соревнованиях.

«Мы никого насильно не зазываем. Понравилось — занимайся, пожалуйста. У нас всё демократично. Как семья», — говорит он. Было бы ещё место, где посиделки устраивать после тренировки — выпить чаю, обсудить новости, жизненные проблемы — говорят в команде не только о спорте.

«Сейчас встречаемся только на тренировках. Финансовые возможности по кафешкам нам не позволяют ходить. Кто успел — пожаловался, кто не успел — ждёт следующей тренировки. А там, глядишь, после тренировки и прошло всё, не надо даже жаловаться», — шутит Александр.

Он считает, что в городе должен быть не просто центр реабилитации, а центр адаптивной физической культуры, где могли бы заниматься все по желанию. В реабилитационных центрах это невозможно, там тяжёлое не потягаешь, занимаются не профессиональным спортом, а совсем другими вещами.

Сейчас команда с помощью местного бизнесмена планирует открыть благотворительный фонд, попытается претендовать на субсидию, хотят взять в аренду зал, если разыщут финансирование. Рассчитывать планируют только на себя. Но процесс это небыстрый. И на тренировках спортсмены предпочитают фокусироваться на других достижениях. У тренера лучший зафиксированный результат — 170 кг, Коля пока поднимает только 50 кг, но останавливаться не намерен.

«Пока что-то, видимо, мне не даёт, но я обещал, что за год подниму сто», — говорит он.

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