Бывшего президента Пакистана не будут арестовывать до заседания суда

Исламабад, , 22:44 — REGNUM 2 октября Верховный суд Пакистана постановил, что экс-президент Пакистана Первез Мушарраф не будет задержан до судебного заседания по его делу. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, бывший президент Пакистана Первез Мушарраф обвиняется в приостановлении действия конституции страны в 2007 году. Этот шаг президента привел к фактическому установлению диктатуры. Мушарраф покинул Пакистан в 2016 году под предлогом лечения в Дубаи (ОАЭ). Кроме обещания не арестовывать опального лидера, Верховный Суд Пакистана предоставит Первезу Мушаррафу специальную охрану, когда тот вернется в Исламабад, чтобы предстать перед судом.

30 сентября адвокаты бывшего президента сообщили о том, что Мушарраф тяжело болен и нуждается в лечении в Великобритании. Сам экс-президент неоднократно заявлял о своем желании вернутся в Пакистан и предстать перед судом, при условии, что процесс будет справедливым, а обвиняемый получит возможность при необходимости продолжить лечение за границей.