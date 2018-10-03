Аль-Джазира потребовала от Эр-Рияда $1 млрд за нарушение авторских прав

Эр-Рияд, , 23:23 — REGNUM 2 октября глобальная сеть спортивных каналов, принадлежащих и управляемых beINMediaGroup, являющейся одним из средств медиа-сети «Аль-Джазира», потребовала один миллиард долларов от Королевства Саудовская Аравия за нарушение авторских прав. Как сообщает «Аль-Джазиры» со штаб-квартирой в Дохе, Саудовская Аравия нарушила нормы международного права, показывая трансляции спортивных мероприятий, права на которые принадлежат beINMediaGroup.

Кроме того, Доха выступила с обвинением в нарушении авторских прав против Эр-Рияда в рамках Всемирной торговой организации.

Источник также добавляет, что данный инцидент произошел на фоне разворачивающегося дипломатического кризиса в странах Персидского залива, начало которому положил разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта с Катаром.