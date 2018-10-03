В Тель-Авиве учителя вышли на демонстрацию

Иерусалим, , 22:56 — REGNUM 2 сентября около 100 израильских учителей вышли на демонстрацию возле здания правительства в Тель-Авиве с требованием улучшить условия труда. Главный лозунг протеста — «Мы учителя, а не рабы». Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, одним из требований педагогов является повышение заработной платы.

Недовольство учителей связано, в первую очередь, с высокими требованиями к учителям и несоответствующей этим требованиям оплате труда, а также ошибками в расчетах зарплат. Дополнительным условием демонстрантов является сокращение числа подрядчиков в школах. Несмотря на то, что ранее министерство образования Израиля принимало закон о реформе системы школьного образования, никаких реальных мер принято не было.

За несколько дней до забастовки учителя обращались к министру образования Израиля Нафтали Беннету в социальных сетях, рассказывая ему об условиях труда. В ответ на это министр образования опубликовал в своем Twitter заявление о том, что министерство делает все возможное, чтобы все учителя получили к еврейским праздникам достойные премии.