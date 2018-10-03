Шведская академия наук будет выдавать больше Нобелевских наград женщинам

Стокгольм, , 22:06 — REGNUM 2 октября постоянный секретарь Королевской академии наук Швеции, Йоран Ханссон, заявил шведскому новостному радию Ekot о том, что Академия активно работает над восстановлением баланса между мужчинами и женщинами во всём, что касается вручения Нобелевской премии.

Впрочем, в первую очередь академия собирается обратить внимание на количество женщин в Нобелевских комитетах, а также призвать к сотрудничеству тех, кто непосредственно номинирует кандидатов на соискание награды.

За последние три года, напоминает Ekot, ни одна женщина не стала лауреатом Нобелевской премии.