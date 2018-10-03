КНДР вошла в список стран с худшей системой госуправления

Пхеньян, , 22:39 — REGNUM Северная Корея оказалась в группе стран с наихудшим качеством системы госуправления, сообщает южнокорейское информационное агентство KBS со ссылкой на исследование Всемирного банка.

КНДР находится среди 10 худших стран по результатам комплексной оценки следующих критериев: эффективность правительства, борьба с коррупцией, качество системы государственного контроля, свобода слова, политическая стабильность и отсутствие насилия.

Эксперты Всемирного банка считают КНДР худшей страной в мире по показателям свободы слова и качества системы государственного контроля. Всего исследование охватило 230 стран.