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КНДР вошла в список стран с худшей системой госуправления

Общество

В рейтинге стран с лучшей системой управления государством КНДР в самом конце списка

КНДР вошла в список стран с худшей системой госуправления
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп vs Ким, КНДР, США

Пхеньян, 3 октября 2018, 22:39 — REGNUM  Северная Корея оказалась в группе стран с наихудшим качеством системы госуправления, сообщает южнокорейское информационное агентство KBS со ссылкой на исследование Всемирного банка.

КНДР находится среди 10 худших стран по результатам комплексной оценки следующих критериев: эффективность правительства, борьба с коррупцией, качество системы государственного контроля, свобода слова, политическая стабильность и отсутствие насилия.

Эксперты Всемирного банка считают КНДР худшей страной в мире по показателям свободы слова и качества системы государственного контроля. Всего исследование охватило 230 стран.

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Зарубежная хроника
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