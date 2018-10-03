В Южной Корее проживает около 4000 человек старше 100 лет

Сеул, , 22:05 — REGNUM 1 октября Национальная статистическая служба Южной Кореи обнародовала данные, согласно которым в республике проживает около 4000 человек старше 100 лет. По информации южнокорейского новостного агентства Чосон Ильбо, бóльшую часть составляют женщины — 3358 человек, мужчин же, достигших такого возраста, всего 550.

Данный показатель является рекордным: он выше, чем в 2016 году на 422 человека, и в 8,5 раза — чем в 1990. Кроме того, растёт пропорция мужчин-долгожителей: сейчас их доля составляет 14,1% против 9,8% в 2000 году — это в процентном соотношении выше, чем в Японии.

Эксперты связывают увеличение числа людей, достигших возраста 100 лет, с тем, что пожилые граждане стали больше заниматься спортом и получать более высококачественное лечение.

По данным ООН, всего в мире 434 тысячи человек старше 100 лет, из которых 40% живут в Японии и Китае.