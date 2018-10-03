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Киото вводит налог на гостиницы для туристов

Общество

Древний японский город Киото планирует ввести налог на проживание в гостиницах для туристов

Киото, Япония, 3 октября 2018, 22:35 — REGNUM  Популярный среди туристов японский город Киото начнет взимать налоги с гостей, останавливающихся в отелях, гостиницах японского типа, а также съемных квартирах. Власти города объясняют это желанием улучшить туристические услуги, а также облегчить движение на дорогах.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», налог будет составлять от 1,76 доллара США и до 9 долларов за ночь в зависимости от того, превышает ли стоимость проживания сумму в 100 долларов. Власти Киото надеются получать около 45 миллионов долларов ежегодно. Деньги будут использоваться для улучшения качества туристических услуг в условиях роста популярности Киото среди иностранных туристов.

Киото сталкивается с хронической нехваткой жилья, и другой причиной налогообложения может быть увеличение несанкционированных частных помещений. В Японии недавно вступили в силу новые законы, регулирующие жилищный бизнес. Законодательство направлено на снижение до минимума количества ночлежек для туристов, не соответствующих национальным требованиям и не зарегистрированных в органах власти.

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Зарубежная хроника
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