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В метро Токио роботы будут помогать пассажирам

Общество

Они помогут найти дорогу

Токио, 3 октября 2018, 20:59 — REGNUM  Уже в скором времени в столице Японии Токио запустят роботов на шести станциях метро в качестве эксперимента. Тестирование будет проводится в течение трех месяцев.

По информации японского новостного агентства NHK, роботы будут помогать пассажирам найти более удобный выход из метро, а также подскажут, где находится туалет. Другие роботы будут следить за безопасностью, находясь на связи с полицией метро. Робот будет постоянно патрулировать станции и сообщать в случае обнаружения подозрительных предметов.

В Японии большое количество компаний по разработке и производству роботов, которые сотрудничают с охранными компаниями и полицией. Они уже разработали устройства с заявленными задачами. Власти Токио решили запустить конкурс до 16 октября, в ходе которого выберут самые подходящие «гаджеты» для столичной подземки.

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Зарубежная хроника
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