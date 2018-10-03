В метро Токио роботы будут помогать пассажирам

Токио, , 20:59 — REGNUM Уже в скором времени в столице Японии Токио запустят роботов на шести станциях метро в качестве эксперимента. Тестирование будет проводится в течение трех месяцев.

По информации японского новостного агентства NHK, роботы будут помогать пассажирам найти более удобный выход из метро, а также подскажут, где находится туалет. Другие роботы будут следить за безопасностью, находясь на связи с полицией метро. Робот будет постоянно патрулировать станции и сообщать в случае обнаружения подозрительных предметов.

В Японии большое количество компаний по разработке и производству роботов, которые сотрудничают с охранными компаниями и полицией. Они уже разработали устройства с заявленными задачами. Власти Токио решили запустить конкурс до 16 октября, в ходе которого выберут самые подходящие «гаджеты» для столичной подземки.