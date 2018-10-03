Среда, 3 Октября 2018 года
22:08:22 МСК

В столице Бангладеш Дакке задержаны 190 оппозиционеров

Общество

Аресты происходили в основном по обвинению в сопротивлении полиции

Дакка, 3 октября 2018, 20:55 — REGNUM  В столице Бангладеш (Дакке) прошёл митинг сторонников Националистической партии Бангладеш — главной оппозиционной силы страны, в ходе которого по различным обвинениям были задержаны 190 человек. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», некоторых людей задерживали безосновательно.

Так, был задержан, юноша по имени Далим (23 года) — житель района Керанигандж, чья мать утверждает, что Далим «просто шёл по улице с тремя друзьями, как вдруг их схватила полиция». Как сообщила «Протхом ало» мать Далима — Рокея, юноша «никогда не занимался политикой, против него никогда не заводили никаких дел».

Как утверждают источники в бангладешской полиции, все задержанные лица являются сторонниками Националистической партии Бангладеш.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить