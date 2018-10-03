В столице Бангладеш Дакке задержаны 190 оппозиционеров

Дакка, , 20:55 — REGNUM В столице Бангладеш (Дакке) прошёл митинг сторонников Националистической партии Бангладеш — главной оппозиционной силы страны, в ходе которого по различным обвинениям были задержаны 190 человек. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», некоторых людей задерживали безосновательно.

Так, был задержан, юноша по имени Далим (23 года) — житель района Керанигандж, чья мать утверждает, что Далим «просто шёл по улице с тремя друзьями, как вдруг их схватила полиция». Как сообщила «Протхом ало» мать Далима — Рокея, юноша «никогда не занимался политикой, против него никогда не заводили никаких дел».

Как утверждают источники в бангладешской полиции, все задержанные лица являются сторонниками Националистической партии Бангладеш.