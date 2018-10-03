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Венесуэла выделит $10 млн пострадавшей от землетрясений Индонезии

Общество

Соответствующий указ подписал президент республики Николас Мадуро

Каракас, 3 октября 2018, 20:24 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил предоставление финансовой помощи Индонезии на сумму $10 млн. Об этом сообщила 3 октября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своём микроблоге в Twitter.

По её словам, средства будут выделены из Фонда солидарности на помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений и цунами на острове Сулавеси.

Напомним, жертвами серии землетрясений и последовавшего за ними цунами на индонезийском острове Сулавеси 28−29 сентября, по последним данным, стали 1374 человека, ещё более ста человек до настоящего времени числятся пропавшими без вести.

Свою помощь Индонезии в ликвидации последствий удара стихии предложили уже более двух десятков государств.

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Землетрясения
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