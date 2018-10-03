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Мясокомбинат «Дружба народов» подал на Навального в суд

Общество

Этот крымский мясокомбинат является поставщиком продуктов питания для Росгвардии

Мясокомбинат «Дружба народов» подал на Навального в суд
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Навальный

Москва, 3 октября 2018, 20:16 — REGNUM  Крымский мясокомбинат «Дружба народов», который является поставщиком для Росгвардии, подал иск в суд против оппозиционного блогера Алексея Навального за материалы, которые были опубликованы в так называемом «расследовании» Фонда борьбы с коррупцией. Иск против Навального зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 1 октября. К производству он пока не принят.

Напомним, Навальный и его ФБК утверждают, что при государственных закупках продовольствия на нужны Росгвардии закупочные цены необоснованно завышаются. Это может указывать на коррупционную составляющую.

При этом глава Росгвардии Виктор Золотов выпустил видеоролик, в котором он ответил Навальному на обвинения и даже вызвал его на «дуэль», пообещав сделать из блогера «хорошую сочную отбивную».

Расследование Навального Золотов считает сфальсифицированным, а данные в нем —необоснованными.

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Дела Алексея Навального
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