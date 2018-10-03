Роналду отвергает обвинения в изнасиловании

Лиссабон, , 19:50 — REGNUM Нападающий клуба «Ювентус» и сборной португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что отвергает обвинения в изнасиловании, с которыми выступила в его адрес гражданка США Кэтрин Майорга. Соответствующую запись футболист разместил 3 октября в своём микроблоге в Twitter.

«Я решительно отвергаю выдвигаемые против меня обвинения. Изнасилование — это отвратительное преступление, которое идёт вразрез со всем, во что я верю», — написал португальский спортсмен.

Роналду заявил о намерении «сделать всё, чтобы оправдать своё имя», но в то же время отметил, что не будет «давать пищу для медиа-спектакля», организованного теми, кто стремится «пропиариться» за его счёт.

«Моё ясное сознание позволяет мне спокойно ждать результатов любых расследований на этот счёт», — добавил футболист.

Напомним, ранее гражданка США Кэтрин Майорга заявила, что Роналду насильно склонял её к сексу во время своего отпуска в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010 году Роналду якобы заплатил женщине $375 тысяч за отказ от обвинений и неразглашение подробностей произошедшего, теперь же Майорга поведала о своём интимном опыте в интервью немецкому журналу Spiegel.

Адвокаты спортсмена уже заявили о намерении подавать иск против издания и добиваться компенсации ущерба в результате публикации ложных, по их утвержениям, сведений.

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