Охота за водителями: Генпрокуратуру просят проверить видеокамеры в Москве

Москва, , 07:03 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность работы камер видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, соответствующий депутатский запрос Лысаков направил на имя Генпрокурора Юрия Чайки.

Парламентарий сослался на сведения прокуратуры Москвы, ведомство приводит данные о выявленных правонарушениях камерами «Стрит Фалькон», но, по мнению законодателя, уходит от существа поставленного вопроса о необходимости принятия мер по обеспечению законных прав граждан на получение информации об организации дорожного движения на территории города Москвы.

«Расширение зоны участков дорог в городе Москве, на которых запрещена не только стоянка, но и остановка транспортных средств, вызывает широкий резонанс среди населения. Зоны запрета устанавливаются, в том числе, рядом с публичными объектами культуры, спорта, торговли, медицины», — отмечает депутат.

Лысаков указал, что в декабре 2017 между ГКУ города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства» и ООО «ДатаЛайн» (ОГРН 1 077 760 860 792) был заключен государственный контракт № 0У3/1018ТК-ГК на оказание услуг по аренде аппаратных комплексов фото — видеофиксации нарушений правил дорожного движения со сроком действия до 31 декабря 2019. В рамках контракта в аренду ГКУ АМПП предоставляются 100 стационарных комплексов цифровой обработки сигналов, объединенных в систему автоматической фиксации остановки/стоянки транспортных средств. Контрактом установлены требования к масштабированию аппаратно-программного комплекса до 5000 цифровых уличных видеокамер.

«Условия такого масштабирования могут свидетельствовать о том, что ГКУ АМПП еще до проведения торгов на последующие годы, уверено в дальнейшем взаимодействии с ООО «ДатаЛайн», — говорится в запросе.

«Контрактом предусмотрена установка камер по адресам… Исполнитель обязан в течение 10 дней изменить дислокацию камер по указанию ГКУ АМПП. Дополнительные соглашения к контракту подтверждают, что места расположений камер многократно изменялись», — отмечает парламентарий.

При этом, ссылается Лысаков, пунктом 3 статьи 21 федерального закона N 196-ФЗ установлено императивное требование предварительного информирования об установке дорожного знака или нанесении разметки, запрещающих остановку или стоянку, с обоснованием причин принятия такого решения.

«Общественный резонанс вызывает не установка камер как таковая, а факт введения необоснованных запретов остановки транспортных средств при произвольном выборе мест, без учета мнения граждан и установление камер без информирования населения. Имеется объективная общественная потребность остановки транспортных средств для посадки/высадки пассажиров в местах установленного запрета, который не влияет на уменьшение этой потребности. Он лишь провоцирует водителей на нарушение ПДД и побуждает пассажиров высаживаться из автомобиля практически на ходу. Всё происходящее больше похоже на скрытую охоту на водителей и продвижение интересов частного бизнеса, зарабатывающего на системе фотовидеофиксации, чем на мероприятия по организации дорожного движения», — говорится в запросе.

Кроме того, продолжает депутат, государственная задача внедрения автоматической фиксации нарушений имеет цель не только назначения наказания, но и профилактики, предупреждения правонарушений.

«В рамках контракта с ООО «ДатаЛайн» в местах запрета остановки транспортных были установлены камеры, внешне похожие на фонари, вводящие в заблуждение участников дорожного движения. На участках дорог с камерами-фонарями не устанавливались дорожные знаки 8.23 «Фотовидеофиксация», — отмечается в документе, где указывается, что таким образом на лицо несоответствие техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Кроме того, Лысаков обратил внимание на нарушение порядка расстановки видеокамер.

«Скорость, с которой ГКУ АМПП меняет дислокацию камер, исключает возможность согласования с органами ГИБДД ведомости, учитывающий расположение знаков 8.23 «Фотовидеофиксация», — говорится в запросе.

Кроме того, продолжил он, ставится под сомнение право ГКУ принимать решения о размещении средств фото — видеофиксации, начальник дирекции администрирования и контроля нарушений Дмитрий Княгинин, пишет Лысаков, «не наделен полномочиями выступать в качестве руководителя департамента, подписывать приказы департамента, утверждать уставы государственных казенных учреждений от имени департамента».

Что касается парковок, то распоряжением правительства Москвы N 615-РП целью создания ГКУ АМПП определено выполнение мероприятий по организации единого парковочного пространства города Москвы, в отношении административных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, ГКУ АМПП обладает лишь правом осуществления мероприятий по техническому оформлению административных материалов — право учреждения на принятие решений и осуществление мероприятий по организации дорожного движения, в том числе путем проведения конкурсных процедур, не предусмотрено, напоминает Лысаков.

В то же время, говорится в запросе на имя Чайки, контракт, заключенный между ГКУ АМПП и ООО «ДатаЛайн», содержит положения об эксплуатации заказчиком информационной системы автоматической фиксации, созданной исполнителем, оплата работ по созданию системы входит в цену контракта.

«Однако, в своей работе органы государственной власти и государственные казенные учреждения имеют право эксплуатировать не любые, а государственные информационные системы, порядок создания которых определен законодательно. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы не осуществлен контроль по направлению бюджетных средств на реализацию данного мероприятия по информатизации», — отмечается в запросе.

Таким образом, делает вывод Лысаков, в нарушение пункта 5.1 статьи 32 федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» департамент не осуществляет надлежащий контроль за деятельностью подведомственного казенного учреждения.

«Прошу Вас поручить провести проверку всех фактов, изложенных в настоящем депутатском запросе, истребовать в Генеральную прокуратуру РФ материалы проверки прокуратуры города Москвы по моему депутатскому запросу и принять необходимые меры прокурорского реагирования», — говорится в документе, направленном Чайке.

Аналогичный запрос направлен в адрес главы МВД Владимиру Колокольцеву.