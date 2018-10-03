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Оползень в Челябинской области изучат учёные Академии наук

Общество

Сотрудники института геодезии прибудут на место 4 октября

Оползень в Челябинской области изучат учёные Академии наук
SidorovDA
Южный Урал

Катав-Ивановск, Челябинская область, 3 октября 2018, 18:32 — REGNUM  «Грязевой размыв» в южноуральском Катав-Ивановском районе изучат специалисты института геодезии Российской Академии наук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

По его словам, они приедут на место завтра, 4 октября.

Также министр добавил, что. по одной из версий, размыв мог стать следствием произошедшего 5 сентября землетрясения. По версии учёных, подземные воды вместе с грунтом выдавило на поверхность.

Также Савченко отметил, что контроль в зоне оползня продолжается ежедневно. Движения грунта не зафиксировано.

Напомним, оползень возник в конце сентября.

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