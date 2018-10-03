В Тамбовской области завершилась тренировка по гражданской обороне

Тамбов, , 18:31 — REGNUM В Тамбовской области в ходе тренировки по гражданской обороне в готовность были приведены более 200 объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Об итогах тренировки министру МЧС России Евгению Зинчеву доложил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов. Тренировка по гражданской обороне проводилась в три этапа, в ходе которых была проведена готовность сил гражданской обороны.

Завершилась тренировка отработкой практических действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на потенциально опасном объекте — ПАО «Пигмент». В ликвидации условной чрезвычайной ситуации было задействовано более 450 человек и 90 единиц техники, в том числе от МЧС России 100 человек и 15 единиц техники.

Кроме того, во время тренировки отработаны вопросы сбора и оповещения руководящего состава гражданской обороны, а также обмена информацией в области гражданской обороны. В готовность были приведены более 200 объектов гражданской обороны: посты радиационного, химического и биологического наблюдения, сборные эвакуационные пункты. Оперативные группы выезжали на запасные пункты управления.

«Цели и учебные вопросы, предусмотренные планом проведения тренировки на территории области отработаны в полном объеме. Органы управления, привлекаемые силы и средства получили навыки в организации и выполнении мероприятий по гражданской обороне в условиях чрезвычайных ситуаций. Силы гражданской обороны области готовы к действиям по предназначению», — подчеркнул Олег Иванов.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится в соответствии с поручением правительства РФ. Она призвана проверить готовность сил и средств для обеспечения защиты населения при возникновении чрезвычайной ситуации.

Губернатор Александр Никитин уделяет повышенное внимание безопасности граждан. Ранее в соответствии с поручениями главы региона были проведены проверки противопожарной безопасности на объектах социальной сферы, в торговых центрах и местах массового нахождения людей.