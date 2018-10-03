Экс-мэру Махачкалы грозит до пяти лет тюрьмы

Махачкала, , 18:01 — REGNUM В ходе очередного судебного заседания по делу бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева прокурор попросил для него пять лет лишения свободы общего режима. Однако зашита назвала требование обвинения чрезмерным, пишет «Черновик».

Напомним, подсудимому предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков, что нанесло ущерб городу на сумму в десятки миллионов рублей. Адвокат Сулейман Азуев пояснил, что именно бывший градоначальник был инициатором ареста незаконно переданных земельных участков и по его совету мэрия Махачкалы отменила несколько незаконных постановлений.

По словам защитника, Мусаев активно содействовал в возмещении ущерба и сотрудничал со следствием. Кроме того, в его действиях не усматривается корыстных целей — «ни на одном участке он не возвел зданий, строения там находятся около 50 лет». Азуев также добавил, что бывший градоначальник способствовал возвращению участков в собственность города и попросил назначить подсудимому условный срок.

В своём выступлении сам Мусаев заявил, что он спас город от дефолта. Ему при вступлении в должность достались арестованные счёта на 300 млн рублей и задолженности по заработным платам, отметил бывший мэр. Кроме того, Мусаев выразил мнение, что ни один его предшественник не сделал для города того, что сделал он.

«Я прошёл весь город пешком, появилось 12 скверов, дороги. Если бы не я, мы были лишись 100 дворов и всех федеральных программ. Из-за пяти постановлений я должен сидеть!?» — цитирует подсудимого «Черновик».

Решением судьи заседание было перенесено на 12 октября. В этот день Мусаев должен будет выступить с последним словом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в ходе заседания суда экс-мэр признал себя виновным в предъявляемых ему обвинениях и пообещал не перекладывать ответственность на коллег.