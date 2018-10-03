«31 хлеб за четыре часа»: уральский мастер взяла бронзу на WorldSkills 50+

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:01 — REGNUM Преподаватель Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса Елена Захарова — бронзовый призёр всероссийского чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» в компетенции Bakery-Хлебопечение. Ей довелось за четыре часа испечь четыре халы, четыре фокаччи, четыре киша и 15 хлебных булочек.

«Никогда не доводилось в столь сжатые сроки столько испечь. Было непросто — нас лишь за день до состязания ознакомили с новым оборудованием. Необходимо было быстро изучить его особенности», — признаётся преподаватель, которая не первый год готовит своих учеников к выступлению WorldSkills.

У каждого хлебобулочного изделия был свой особенный вес, форма, технология и авторский рецепт каменского мастера.

«Техникум доверил мне выступление в таком престижном состязании и это очень ценно для меня. Я раньше не участвовала в подобных конкурсах. Я ведь не пеку хлеб ежедневно — обучаю, как изготовить тот или иной вид хлеба. Экстремальная для меня ситуация. И появился повод погордиться немного собой — всё успела и жюри высоко оценило мои изделия. Было интересно посоревноваться с коллегами. Мы делились опытом, подсказывали друг другу, и отмечу, что на чемпионате царила добрая атмосфера взаимовыручки», — скромно отметила Елена Захарова в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Чемпионат «Навыки мудрых» был организован для людей в возрасте старше 50 лет. Елена Захарова отметила пятидесятилетний юбилей два года назад и на пенсию выйдет нескоро.

«Какая пенсия? Впереди так много интересного», — смело смотрит в будущее каменский мастер.

Она отметила, что в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса немало возрастных преподавателей. Подготовка современного специалиста требует постоянного пополнения копилки знаний его учителя. Технологии не стоят на месте и, независимо от возраста, мастера производственного обучения часто ездят на учёбы, в другие регионы России в том числе.

«Современный преподаватель должен быть продвинутым и целеустремлённым, чтобы заряжать любовью к профессии своих учеников. И самому быть профессионалом, владеющим технологическими новшествами. Руководство нашего техникума всегда поддерживает педагогический коллектив мастеров в стремлению к совершенствованию», — пояснила мастер из Каменска-Уральского.

Призовому месту на престижном конкурсе вместе с Еленой Захаровой порадовались её коллеги и близкие.

«После конкурса показывали по телевизору. Волнительно было смотреть на внука, который радостно кричал: «Нашу бабушку по телевизору показывают», — призналась каменский мастер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» проходил в Москве на территории образовательного комплекса «Техноград» ВДНХ 22−23 сентября. В нём участвовали более 130 мастеров из 28 регионов нашей страны. Участники чемпионата профессионалов из Свердловской области получили восемь призовых мест в нескольких компетенциях.

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