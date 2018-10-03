В Ростовскую область придут ночные заморозки – МЧС

Ростов-на-Дону, , 17:11 — REGNUM В Ростовской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает региональное управление МЧС сегодня, 3 октября.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 5 по 7 октября температура воздуха на Дону резко понизится. В ночные часы и утром температура воздуха понизится до — 3 градусов. Заморозки ожидаются и на поверхности почвы, в связи с чем вероятно повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

В ведомстве уточнили, что понижение температуры воздуха произойдёт по югу Донского региона.

ИА REGNUM напоминает, что штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками было объявлено 27 и 28 сентября.

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