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В Ростовскую область придут ночные заморозки – МЧС

Общество

Погода изменится в южных городах и районах Донского региона

Ростов-на-Дону, 3 октября 2018, 17:11 — REGNUM  В Ростовской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает региональное управление МЧС сегодня, 3 октября.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 5 по 7 октября температура воздуха на Дону резко понизится. В ночные часы и утром температура воздуха понизится до — 3 градусов. Заморозки ожидаются и на поверхности почвы, в связи с чем вероятно повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

В ведомстве уточнили, что понижение температуры воздуха произойдёт по югу Донского региона.

ИА REGNUM напоминает, что штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками было объявлено 27 и 28 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Ростовской области предупредили о первых заморозках

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