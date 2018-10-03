Среда, 3 Октября 2018 года
18:43:43 МСК

Брат Жерара Депардье захотел гражданство России

Общество

Ален Депардье заявил, что считает себя гражданином мира, но не откажется от российского паспорта, если ему предложат

Симферополь, 3 октября 2018, 17:01 — REGNUM  Французский актёр и продюсер Ален Депардье выразил желание стать гражданином Российской Федерации вслед за своим братом, знаменитым актёром Жераром Депардье. Соответствующее заявление он сделал 3 октября на пресс-конференции в Симферополе, куда он прибыл для участия в V Международном форуме мира.

«Я считаю себя гражданином и Франции, и Украины, и России — я гражданин мира», — сказал Ален Депардье. В то же время он отметил, что был бы не против стать обладателем российского паспорта, «если будет предложено».

Напомним, Жерар Депардье стал российским гражданином в 2013 году указом президента России Владимира Путина. Как пояснили в Кремле, решение о предоствлении актёру гражданства было принято в связи с его «весомым вкладом в российскую культуру и кинематограф».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить