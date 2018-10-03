Брат Жерара Депардье захотел гражданство России

Симферополь, , 17:01 — REGNUM Французский актёр и продюсер Ален Депардье выразил желание стать гражданином Российской Федерации вслед за своим братом, знаменитым актёром Жераром Депардье. Соответствующее заявление он сделал 3 октября на пресс-конференции в Симферополе, куда он прибыл для участия в V Международном форуме мира.

«Я считаю себя гражданином и Франции, и Украины, и России — я гражданин мира», — сказал Ален Депардье. В то же время он отметил, что был бы не против стать обладателем российского паспорта, «если будет предложено».

Напомним, Жерар Депардье стал российским гражданином в 2013 году указом президента России Владимира Путина. Как пояснили в Кремле, решение о предоствлении актёру гражданства было принято в связи с его «весомым вкладом в российскую культуру и кинематограф».