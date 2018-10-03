АВВА и сольный танец Терезы Мэй на съезде Консервативной партии. Видео

Лондон, , 16:42 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала свое выступление на съезде Консервативной партии с танца под песню группы АВВА Dancing Queen.

Этот танец, плавно перешедший в речь с призывом «вместе построить лучшую Британию» 3 октября покорил миллионы зрителей в соцсетях. Не менее восторженно отреагировали на этот эстрадно-политический номер и однопартийцы Терезы Мэй.

После танцевальной части своего выступления Мэй перешла к разговорному жанру и пообещала британцам заморозить акцизы на бензин, побороть рак и возвратить деньги за железнодорожные билеты на опоздавшие поезда.

Тему Brexit Тереза Мэй затрагивать не стала, но заявила, что Британия переживает некий историчекий момент, возможностями которого надо воспользоваться.

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