Среда, 3 Октября 2018 года
18:45:39 МСК

АВВА и сольный танец Терезы Мэй на съезде Консервативной партии. Видео

Общество

Старый хит Dancing Queen поможет ей «вместе построить лучшую Британию»

Лондон, 3 октября 2018, 16:42 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала свое выступление на съезде Консервативной партии с танца под песню группы АВВА Dancing Queen.

Этот танец, плавно перешедший в речь с призывом «вместе построить лучшую Британию» 3 октября покорил миллионы зрителей в соцсетях. Не менее восторженно отреагировали на этот эстрадно-политический номер и однопартийцы Терезы Мэй.

После танцевальной части своего выступления Мэй перешла к разговорному жанру и пообещала британцам заморозить акцизы на бензин, побороть рак и возвратить деньги за железнодорожные билеты на опоздавшие поезда.

Тему Brexit Тереза Мэй затрагивать не стала, но заявила, что Британия переживает некий историчекий момент, возможностями которого надо воспользоваться.

Читайте ранее в этом сюжете: Студенты университета Манчестера запретили хлопать на своих мероприятиях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить