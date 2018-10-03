В Литве пешеходам запретили пересекать переходы, разговаривая по телефону

Вильнюс, , 16:02 — REGNUM За переход пешеходного перехода разговаривая по мобильному телефону в Литве отныне грозит штраф — такое решение сегодня, 3 октября, приняло правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Штрафовать будут не только за сам факт разговора по телефону при переходе, но и за любое использование мобильных аппаратов — написание коротких сообщений, чтение в интернете и так далее. Штраф за такое нарушение составит от 20 до 40 евро.

Кроме того, водители в Литве отныне должны будут пропускать на пешеходном переходе не только лиц, которые уже начали осуществлять переход, но и кто стоит у проезжей части и готовится к переходу.