В Прикамье школьника не допустили до занятий из-за джинсов

Чайковский, Пермский край, , 15:55 — REGNUM В Пермском крае вновь актуализировалась тема дресс-кода в общеобразовательных учреждениях. В Чайковском директор отправил семиклассника домой переодеваться, замечание касалось джинсов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила мать мальчика Татьяна К.

Женщина отметила, что сын вернулся из школы почти со слезами. Своенедоумение она выразила в вопросе: «Но сейчас вопрос к людям: что вообще происходит у нас? Объясните, пожалуйста, как внешний вид влияет на качество образования?». Чем вызвала бурную дискуссию.

Позже женщина сообщила, что побеседовала с директором. Руководство школы ссылается на устав. Якобы должен быть деловой стиль одежды, что детей надо приучать соблюдать правила, потом им легче будет жить в нашем обществе.

Она также подчеркнула, что директор — очень корректный и грамотный человек. Однако у нее сложилось впечатление, что он сам заложник системы.

Мнения пользователей, оставивших свои комментарии при обсуждении темы дресс-кода, разделились. Одни считают требования к внешнему виду необходимыми; другие говорят, что дресс-код не влияет на интеллектуальное развитие. Комментаторы приводили примеры из своей жизни, где были требования и где их не было, все выросли успешными людьми. Но поднимался и вопрос законности действий школы.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в Пермском крае детей не допускают до уроков из-за внешнего вида. Напомним, в сентябре в гимназии Перми десятиклассницу отстранили от аудиторных занятий из-за розовых волос и замечаний к одежде. Это спровоцировало скандал и проверку со стороны прокуратуры. Надзорное ведомство возбудило административное дело и предъявило претензии элитной школе по части локального документа, где прописан дресс-код.

Сентябрьский случай также стал поводом для активного обсуждения внешнего вида учеников и требований школьных администраций. Некоторые родители сообщали, что в уставах школ, где учатся их дети, есть явные перегибы, например, требование относительно ежедневных белых бантов и белых колготок для девочек начальных классов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми прокуратура указала элитной гимназии на незаконность дресс-кода