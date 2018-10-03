Российские ученые синтезировали пептид для борьбы с болезнью Альцгеймера

Владивосток, , 15:23 — REGNUM Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) синтезировали пептид, который препятствует гибели нейронов и предотвращает развитие воспаления, в том числе по модели болезни Альцгеймера, сообщает 3 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что синтезированное вещество — рекомбинантный аналог пептида, содержащийся в тропических актиниях Heteractis magnifica — морских донных организмах из класса коралловых. Для подтверждения предположения были проведены исследования на клетках нейробластомы мыши. Выяснилось, что пептид снижает уровень воздействия токсина, обусловливающего гибель нейронов.

По словам старшего научного сотрудника института, доцента кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Елены Лейченко, ферментами, разрушающими белки, являются протеазы. Они играют важную роль в процессе воспаления, а, следовательно, входят в число наиболее желаемых мишеней для новых противовоспалительных препаратов.

Блокировать протеазы способны ингибиторы, которые находятся в организмах многих морских беспозвоночных и млекопитающих. Актинии служат богатейшим источником таких ингибиторов. По словам Лейченко, биовещества актиний имеют не только свойства защиты нейронов, но и противораковые. Однако они и их различные комбинации требуют дополнительных исследований. По оценке ученых, производство нового поколения лекарств на их основе может быть запущено только через 3−5 лет после всех стадий испытаний.

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