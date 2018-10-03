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Десять — пять: январь добавит маю выходных в 2019 году

Общество

В мае каникулы будут дважды — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая

Москва, 3 октября 2018, 15:20 — REGNUM  Жители России отдохнут до 8 января в 2019 году. Два январских выходных переносятся на начало мая, следует из опубликованного 3 октября постановления правительства РФ.

Новогодние каникулы начнутся в воскресенье 30 декабря и продлятся десять дней. Первым рабочим днем нового года станет среда, 9 января. Выходные суббота и воскресенье 5 и 6 января переносятся на 2 и 3 мая, а суббота 23 февраля — на 10 мая.

В мае, таким образом, каникулы будут дважды — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Два выходных подряд будет 23 и 24 февраля, три выходных — со 2 по 4 ноября. Еще одним выходным днем будет 12 июня.

Читайте подробнее: Перенос выходных дней в 2019 году: причины и опасности

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