Десять — пять: январь добавит маю выходных в 2019 году

Москва, , 15:20 — REGNUM Жители России отдохнут до 8 января в 2019 году. Два январских выходных переносятся на начало мая, следует из опубликованного 3 октября постановления правительства РФ.

Новогодние каникулы начнутся в воскресенье 30 декабря и продлятся десять дней. Первым рабочим днем нового года станет среда, 9 января. Выходные суббота и воскресенье 5 и 6 января переносятся на 2 и 3 мая, а суббота 23 февраля — на 10 мая.

В мае, таким образом, каникулы будут дважды — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Два выходных подряд будет 23 и 24 февраля, три выходных — со 2 по 4 ноября. Еще одним выходным днем будет 12 июня.

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