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В Италии банкир переводил деньги со счетов богатых на счета бедных

Общество

«Робин Гуд» приговорен к двум годам условно

Удине, Италия, 3 октября 2018, 15:19 — REGNUM  Джилберто Баскьера, бывший глава отделения одного из итальянских банков в небольшом городке Форни ди Сопра на севере страны, приговорен к двум годам тюрьмы условно с конфискацией имущества, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 3 октября.

Банкир похищал средства со счетов богатых граждан и переводил их на счета бедных, рассказывают обозреватели издания. Общая сумма составила около миллиона евро.

По словам Баскьеры, он таким образом протестовал против «системы», которая «бросила пенсионеров и молодежь». Также банкир отметил: он всегда полагал, что его работа состоит не только в защите вкладов, но и в «помощи нуждающимся».

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Экономика Италии
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