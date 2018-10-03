В Москве одобрили 81 заявку на докупку жилплощади по программе реновации

Москва, , 15:24 — REGNUM В настоящий момент от участников программы реновации в Москве было принято 94 заявки на приобретение жилья большей площади за доплату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, всего была одобрена 81 заявка. По остальным заявлениям ведётся проверка полноты и актуальности документации.

«Заявки подавали граждане, которые переселяются из 16 старых домов в пяти округах города: Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Южном. Ещё из одной пятиэтажки на улице Константина Федина на востоке столицы расселение завершено, этот дом уже снесли», — отметил Лёвкин.

Больше всего запросов поступило от жильцов стартовых домов на Проспекте Вернадского, улицах Судостроительная, 5-я Парковая и Летчика Бабушкина. Всем участникам программы реновации, которые хотят получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется 10% скидка.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, осенью 2018 год члены Общественной палаты Москвы, входящие в штаб, проведут ряд встреч с москвичами в управах столичных районов.

«Мы будем организовывать круглые столы, встречи с жилищными активистами и на местах проводить приёмы. Наши юристы доступно и просто разъясняют все нюансы программы, поэтому будем активизировать такой формат», — сообщил председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной палаты Москвы Александр Козлов.

Так, по состоянию на 13 сентября 2018 года тысяча московских семей согласилась на переезд в предложенные квартиры, 800 из них заключили договоры на получение нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по программе так называемой реновации жилья в Москве переселят в новые квартиры около 10 тыс. москвичей. В настоящее время выбрано 250 стартовых площадок для переселения. Начались работы по проектированию и строительству. Всего по закону о реновации переселят из ветхого жилья около 1 млн москвичей.

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