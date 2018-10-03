В Москве может появиться новый железнодорожный вокзал

Москва, , 15:22 — REGNUM Российские железные дороги (РЖД) рассматривают возможность строительства нового железнодорожного вокзала в районе «Москва-Сити» в российской столице, однако окончательного решения пока не принято, заявил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Виталий Вотолевский на форуме «PRO//Движение.1520».

"Мы сегодня одновременно анализируем несколько опций, — цитирует Вотолевского агентство «Москва». — Это дальнейшее серьезное развитие Павелецкого вокзала, мы рассматриваем возможность строительства нового вокзала в районе «Сити».

Напомним, с 6 сентября текущего года Московская железная дорога открыла дополнительную остановку на платформе Окружная Савёловского направления для всех поездов «Аэроэкспресса», курсирующих между аэропортом Шереметьево и столицей.

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