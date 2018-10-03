Призрак АУЕ: в Петербурге будут усиленно следить за «трудными» подростками

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Петербургские депутаты утвердили закон об усиленном надзоре за «трудными» подростками. Соответствующий документ приняли в первом чтении в среду, 3 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект устанавливает штрафы за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних. Автором инициативы выступил руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

«Мы привыкли к тому, что комиссии по делам несовершеннолетних выполняют сугубо карательные функции, связанные с привлечением к ответственности подростков, совершивших противоправные деяния. Между тем, есть очень важная функция, связанная с профилактикой правонарушений в среде несовершеннолетних. Зачастую к этой работе относятся безалаберно, в том числе и потому что за неисполнение соответствующих указаний не предусмотрена реальная ответственность», — пояснил парламентарий.

Депутат предлагает установить за это административный штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тыс. рублей.

Тетердинко замечает, что аналогичные законы уже приняты в Москве, Московской области, Башкортостане, Удмуртии и других регионах России.

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Напомним, предполагаемые участники уголовной субкультуры АУЕ («Арестантский устав един») в конце августа избили несколько человек в Таврическом саду в центре Петербурга. Малолетние хулиганы имели неоднократные приводы в полицию, один из них вообще должен был находиться под домашним арестом.

Трое подростков, задержанных за избиение людей, в том числе школьного учителя, в Таврическом саду Петербурга арестованы судом на два месяца. От дачи показаний они отказались, что является косвенным подтверждением их причастности к АУЕ.

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