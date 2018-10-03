Адвокат пояснил причины отъезда гражданской жены Захарченко в США

Москва, , 15:02 — REGNUM Гражданская супруга обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина покинула пределы России и уехала в Соединённые Штаты. Эту информацию подтвердил её адвокат Александр Карабанов.

По его словам, которые цитирует ТАСС, женщина улетела в США вместе с дочерью. Правозащитник пояснил, что на такой шаг его подзащитная решилась, так как «опасается за свою жизнь».

Также сообщается, что к этому Марину Семыгину подтолкнул новый поворот в уголовном деле Захарченко. Накануне был арестован ещё один фигурант — доверенное лицо и бывший адвокат Захарченко Виктор Белевцов. Следствие считает, что он выполнял различные поручения экс-полковника и участвовал в передаче тому взяток.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель начальника правления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции. Также его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию.

В 2017 году всё имущество Захарченко — 8 млрд рублей наличных денег, недвижимость и автомобили — было обращено в доход государства. Также в конце мая 2018 года стало известно, что часть конфискованных средств — €3 млн — пропала со счетов.

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