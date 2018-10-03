В Кустанае зафиксировано снижение уличной преступности

Кустанай, Казахстан, , 15:02 — REGNUM В Кустанае за 20 дней действия нового порядка патрулирования улиц произошло снижение уличной преступности на 28%, сообщает 3 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент внутренних дел.

По данным ведомства, с 10 октября в городе изменили принцип работы дорожно-патрульной полиции — большая часть автомобильных патрулей перешла на пешее несение службы. Полицейские несут службу в спальных районах, во дворах и гаражных кооперативах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября председатель комитета миграционной службы МВД Казахстана Мурат Кабденов заявил, что в рамках модернизации правоохранительной системы проводится работа по изменению системы подбора кадров.

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