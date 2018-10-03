На Украине Порошенко обвинили в провале судебной реформы

Киев, , 14:55 — REGNUM Судебная реформа на Украине провалилась из-за президента страны Петра Порошенко, считают 51,8% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) граждан Украины, сообщает 3 октября УНИАН.

Согласно сообщению, еще 45% опрошенных считают, что главная причина провала судебной реформы — коррупция во власти. 17,7% респондентов уверены, что президент желает подчинить себе все ветви власти и чиновников, ответственных за судебную реформу. Также граждане отмечали, что реформа провалилась из-за круговой поруки судей, нежелания депутатов парламента принимать нужные законы, развала системы госуправления и борьбы политических кланов.

Всего с 12 по 24 сентября было опрошено 2,011 тыс. граждан Украины.

Напомним, судебная реформа на Украине должна была исключить влияние политиков на судебную систему.