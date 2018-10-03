Дети, посещающие детский сад, имеют больше социальных навыков — ученые

Нанси, Франция, , 14:58 — REGNUM Согласно данным нового французского исследования, дети, о которых заботятся родители, родственники или друзья дома, имеют более слабые социальные навыки, поведение и эмоциональный баланс, чем дети, которые ходят в детский сад, сообщает 3 октября AMNA.

Исследование показало, что детский сад, в котором работают специалисты, с большей вероятностью предоставит ребенку необходимые социальные навыки, побудит к улучшению поведения и способности иметь хорошие межличностные отношения, особенно если ребенок остается в саду более года. Предыдущие исследования показали, что детские сады могут улучшить лингвистические и умственные способности ребенка. Новое исследование EDEN, проведенное в Нанси и Пуатье, показывает, что это улучшение также связано с поведением и социальными отношениями.

Исследователи, возглавляемые социальным эпидемиологом Марией Мельхиор из университета Сорбонны и Медицинского института INSERM, опубликовали полученные данные в Британском журнале эпидемиологии и общественного здоровья, предварительно изучив 1428 детей, четверть которых посещали детский сад, треть оставалась дома с семьей, а за остальными присматривали дома взрослые не родственники.