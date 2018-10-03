В Москве на территории ЗИЛ появится дилерский центр

Москва, , 15:26 — REGNUM К концу 2018 года на территории ЗИЛ будет открыт дилерский центр. Об этом 3 октября заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры. Здание, общей площадью почти 20 тыс. квадратных метров, будет выходить на Автозаводскую улицу.

«По стилю фасады здания отсылают к эпохе позднего конструктивизма 30-х годов, например, из общего объёма вынесен шестиэтажный пилон. Первый этаж будет полностью застеклён ленточным витражом. Этот объект, без сомнения, станет ещё одним украшением территории, которая сейчас активно развивается. Всё происходит в соответствии с направлением на качественное преобразование московских промзон, заданным мэром Сергеем Собяниным», — подчеркнул Кузнецов.

Дилерский центр будет обслуживать одновременно два бренда — Mercedes и Audi, для каждого из них организуют свой вход в здание. В каждом из центров будут находиться шоу-румы, зона продаж и хозяйственные помещения. В пятиэтажном комплексе каждый из этажей отдадут под свой тип продаваемого автомобиля. На последнем этаже оборудуют автомобильную стоянку. Согласно одобренному плану, продукция обоих брендов будет выставляться рядом с окнами, а нижние этажи будут хорошо просматриваться с улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Архсовет Москвы поддержал проект строительства гостиницы сети «Тоёко инн» на Красносельском переулке в центре столицы. 11-этажная гостиница будет возведена в районе метро Красносельская. Также ранее правительство Москвы согласовало проект реконструкции улиц в районах Алексеевский и Ростокино и строительство пешеходного моста через реку Яузу.

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