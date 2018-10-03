О соцнормах на энергопотребление: «Запас прочности населения исчерпан»

Оренбург, , 15:28 — REGNUM Правительству надо понимать, что запас прочности населения исчерпан. Денег у людей нет. Доверие к власти резко падает, и напряжение нарастает, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР), комментируя предложение правительства о внедрении в стране соцнормы энергопотребления.

По словам депутата, такой вывод она делает исходя из результатов последних выборов, протестных акций и после личного общения с людьми.

«Подобные решения (о соцнорме энергопотребления) не только экономически не правильны, каждое из подобных решений может стать политически взрывоопасным», — считает Набатчикова.

По её мнению, все дальше и дальше правительство «с переходящим все грани разумного упорством вгоняет население в условия средневековья»:

«Нищенская заработная плата, во многих семьях отсутствие элементарных удобств в доме либо съемное жилье, повышенные нагрузки на работе, поиск дополнительных заработков, закредитованность — и все это в сопровождении с регулярным повышением цен (тарифов), отменой льгот и в дополнение повышением пенсионного возраста, это все то, с чем сталкивается наше население в повседневной жизни. Естественно, что ни о каком прорыве, росте экономики, развитии инноваций в таких условиях говорить нельзя! Наоборот, с такими подходами мы скоро снова начнем пахать на лошадях».

Практика применения социальных норм в пилотных регионах не продемонстрировала ни снижения тарифов для населения, ни повышение энергоэффективности домов, ни решения проблем перекрестного субсидирования, роста задолженности и других проблем, считает парламентарий.

Оксана Набатчикова подчеркнула, что наведение порядка надо было начинать с тарифообразования и контроля над дальнейшими фактическими затратами, заложенными в тариф, выполнением инвестиционных соглашений, анализом стоимости контрактов и т. д. Ограничение в объеме относительно дешевой электроэнергии — это фактически способ для естественных монополий реализации большего объёма электричества по более высоким ценам населению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России обсуждает введение в стране соцнормы. Она будет заключаться в базовом тарифе для 300 киловатт в месяц, а сверх норматива будет оплачиваться по повышенному тарифу, для потребленных сверх 500 киловатт-час начнет действовать экономически обоснованный тариф. Эксперты считают, что норма в 300 киловатт-час — это мизер, а введение соцнормы повлечёт увеличение расходов населения за услуги энергетиков.

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