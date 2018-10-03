Выйти на новый уровень: сразу в пяти больницах Кузбасса сменились главврачи

Кемерово, , 14:40 — REGNUM Сразу в пяти медицинских организациях Кузбасса сменились главные врачи. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева, отметив, что это один из первых шагов предстоящей реформы здравоохранения.

В областной клинической больнице имени С. В. Беляева главным врачом стал ранее возглавлявший Областную детскую клиническую больницу Михаил Ликстанов. Его на прежнем месте сменил экс-директор Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра Дмитрий Беглов. В Полысаевской городской больнице главврачом назначен Ваграм Агаджанян (по совместительству руководитель Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком). Главврачом в городской клинической больнице № 22 Новокузнецка стал Василий Мальчиков (ранее — главврач Новокузнецкой ГКБ № 1), а Областного клинического онкологического диспансера — Виктор Луценко (ранее заведующий отделением сосудистой хирургии Кемеровской областной клинической больницы).

Кроме того, планируется присоединять к крупным клиническим центрам медицинские учреждения без оборудования и условий для оказания высокотехнологичной помощи населению.

Как заявил начальник департамента здравоохранения Кузбасса Алексей Цигельник, речь в данном случае не идёт о бессмысленном закрытии больниц.

«На сегодня сделаны те шаги, которые говорят о присоединении этих больниц к серьёзным учреждениям, можно сказать, к больницам-флагманам, возможности которых сравнимы с любой европейской больницей, — цитирует «Газета Кемерова» Цигельника.

Чиновники утверждают, что цель реформы здравоохранения Кемеровской области — вывести качество медицины в регионе на новый уровень, а новым главврачам предстоит вывести вверенные им медицинские учреждения из кризиса.