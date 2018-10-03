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В Новой Москве решена проблема с местами в детских садах

Общество

За шесть лет построено порядка 40 новых детсадов

Москва, 3 октября 2018, 14:39 — REGNUM  В Новой Москве родители детей дошкольного возраста теперь не будут испытывать трудности при устройстве ребенка в детский сад. В дошкольных учреждениях Новой Москвы больше нет дефицита мест. Об этом сегодня, 3 октября, заявил Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщили в Стройкомлпксе.

После присоединения новых территорий к старой Москве, построено порядка 40 новых детсадов, они рассчитаны на посещение около на 8 тысяч детей. Причём ни один жилой комплекс не строился без одновременного строительства школ, поликлиник, детсадов.

По словам Жидкина, строительство детсадов в Новой Москвы продолжится. Население новых территорий растёт за счёт молодых семей (за шесть лет на 40%), поэтому потребность в социальных объектах будет увеличиваться. До 2021 года планируется строительство более 30 детсадов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с целью ликвидации очередей в ясли в Министерстве труда и социальной защиты России предложили создать к концу 2024 года порядка девяти тысяч домашних дошкольных групп, для чего предполагается обучить около 150 тыс. нянь.

Подробнее на эту тему: В Москве придумывают новые способы «уплотнения» групп в детсадах

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Обеспеченность детскими садами и яслями
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