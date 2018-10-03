Самый пожилой десантник из Красноярска попал в Книгу рекордов России

Красноярск, , 14:37 — REGNUM Житель Кировского района Красноярска, 93-летний Георгий Ивкин внесён в Книгу рекордов России как самый старший ветеран воздушно-десантных войск нашей страны. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 октября, в мэрии Красноярска.

Сертификат о внесении его имени в Книгу рекордов России ветеран получил в канун Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

В мэрии рассказали, что Георгий Терентьевич Ивкин родился в мае 1925 года. Как только ему исполнилось 18 лет, его призвали в ряды советской армии. Десантником он стал в августе 1943 года.

До 1945 года Георгий Терентьевич воевал в составе 15 гвардейской воздушно-десантной бригады. Прошёл с боями от Украины до Вены. Совершил на фронте 15 прыжков с парашютом. В марте 1945 года был ранен. День Победы встретил в госпитале под Веной.

Ветеран рассказал, что помнит победный май 1945 года:

«Я помню тот победный май, когда всех даже тяжелораненых солдат выносили на носилках из больничных палат, чтобы они тоже смогли порадоваться, ощутить всю мощь этого долгожданного момента наступившей Великой Победы».

После демобилизации Ивкин вернулся в Красноярск и начал работать в сфере энергетики. Строил электростанции в Красноярском крае. Его общий трудовой стаж — почти 60 лет. Георгий Ивкин награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, знаком отличия «Фронтовик 1941−1945 гг.». Имеет юбилейные награды как ветеран воздушно-десантных войск.

Напомним, в Великую Отечественную войну из Красноярского края на фронт ушли более 460 тысяч человек. Из них более 180 тысяч — погибли.