В Кургане сенаторов призвали отклонить пенсионную реформу

Курган, , 14:37 — REGNUM Одиночный пикет против пенсионной реформы состоялся возле приёмной сенаторов Федерального собрания в Кургане. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Активист держал плакат с требованием отклонить пенсионную реформу, адресуя свой протест сенаторам Елене Перминовой и Сергею Лисовскому («Единая Россия»).

«Сегодня идёт голосование в Совете Федерации, мы, движение «Суть времени», собрали более миллиона живых подписей граждан с требованием отменить пенсионную реформу, а сейчас хотим донести это до сенаторов от Курганской области», — пояснил общественник.

Читайте также: В России собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы

Во время пикета к активисту подошёл полицейский патруль, но полиция не обнаружила нарушений закона, и пикетирование продолжилось.

Накануне пикета общественники направились сенаторам от своего региона электронные письма с критикой пенсионной реформы, в которых также упомянули о передаче миллиона живых подписей в администрацию президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в приемную президента РФ было передано более миллиона подписей граждан против пенсионной реформы, среди которых были и обращения жителей Зауралья. Еще около 50 тыс. подписей общественники передали 3 октября, в день голосования в Совете Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Кургана Путину передали 5 тыс. подписей против пенсионной реформы