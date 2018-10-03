30% младшеклассников Австрии изучают немецкий язык как иностранный — СМИ

Вена, , 14:44 — REGNUM Для 30,3% австрийских учащихся начальных классов немецкий язык не является родным, пишет газета Kurier 3 октября.

При поступлении в школу в анкете указывается язык, на котором ребенок разговаривает с семьей дома. Данные анкет собираются в каждом районе и публикуются агентством Statistik Austria.

Концентрация иноязычных семей неоднородна. В районах Вены Маргаретен и Бригитенау отмечено рекордная доля таких детей: более 80%. В городах Вельс, Линц, Зальцбург, Винер-Нойштадт, Штайр, Грац, Дорнбирн и Санкт-Пёльтен их число превышает 40%.

Эти числа не означают, что такое количество детей вовсе не говорит по-немецки, подчеркивает издание. Многие из них являются билингвами, однако школьные учителя требуют помощи в связи с такой ситуацией.

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