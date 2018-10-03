Тамбовский пивзавод незаконно продвигал свое пиво с помощью FIFA

Тамбов, , 14:30 — REGNUM Пивоваренный завод «Моршанский» оштрафован за незаконное использование символики Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы России по Тамбовской области. Штраф для завода составил 100 тыс. рублей. Еще 20 тыс. рублей заплатит руководитель предприятия.

По данным УФАС, завод нарушил закон при производстве двух марок пива — «Жигулевское» и «Моршанское». Предприятие использовало официальные символы FIFA, не заключая договоров, которые дают на это право.

ИА REGNUM напоминает, что ранее тамбовское управление ФАС возбудило дело в отношении владельца местного бара, который также решил незаконно использовать официальную символику FIFA. Отметим, что чемпионат мира по футболу прошел в России летом 2018 года. Победителем стала сборная Франции. Российская команда дошла до ¼ финала, где проиграла сборной Хорватии.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовский бар поплатится за попытку нажиться на FIFA