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В Астане возбудили уголовное дело против врача за драку с пациентом

Общество

Через какое-то время мужчина вернулся и стал требовать телефон у дежурного терапевта

В Астане возбудили уголовное дело против врача за драку с пациентом
Feans
Драка

Астана, 3 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Против дежурного терапевта железнодорожной больницы Астаны возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Алмаса Садубаева.

По его словам, в настоящее время проводится досудебное расследование. Ситуацию ранее прокомментировал главный врач Центральной дорожной больницы Сергей Демочкин.

По словам главврача, в ночь с 1 на 2 октября в больницу поступил пациент с травмой головы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ему была оказана помощь без госпитализации.

Через какое-то время мужчина вернулся и стал требовать телефон у дежурного терапевта.

«Пациент вел себя агрессивно, провоцировал драку. Потом начал вызывать его на бой, говорил, что он — мастер спорта по боксу», — отметил Демочкин.

В итоге произошла драка, которую сняли на видео пациенты и выложили в сеть.

Напомним, в ноябре 2017 года сотрудник полиции и работник центра медико-социальной реабилитации Астаны были приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы за убийство пациента.

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