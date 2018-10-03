Минтранс пока отказался «закрыть долги перевозчиков» за счёт новосибирцев

Новосибирск, , 14:22 — REGNUM Чиновники и перевозчики продолжают обсуждать между собой тему повышения стоимости проезда в общественном транспорте города Новосибирска. Сегодня, 3 октября, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на встрече с перевозчиками, которую организовала СРО «Транспортный Союз Сибири», говорил о необходимости тщательного контроля со стороны муниципалитета и повышения эффективности работы пассажирского транспорта, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

«Муниципалитету необходимо предпринять грамотные управленческие решения по улучшению работы общественного транспорта с учётом мнения жителей Новосибирска. Ведь одна из задач местной власти — обеспечить максимально комфортные условия для передвижения людей на общественном транспорте. Здесь речь идёт не только об обновлении подвижного состава, но и об оптимизации маршрутов с учётом потребности горожан», — сказал Костылевский.

По его словам, в настоящее время министерство транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с профильным департаментом мэрии Новосибирска разрабатывает комплексную схему организации движения пассажирского транспорта.

Тем временем президент Транспортного Союза Сибири Валерий Новоселов вновь повторил слова перевозчиков, которые они неоднократно озвучивали — что тариф на перевозку общественным транспортом не пересматривался уже несколько лет, в то время как цены на бензин, солярку и комплектующие материалы растут. По словам Новоселова, подвижной состав самортизирован на 92%, возникают проблемы с капитальным ремонтом, а существующий уровень тарифа не позволяет обеспечить стандарты обслуживания пассажиров, предусмотренные в федеральном законодательстве.

«Что касается тарифа на проезд, то он должен быть экономически обоснованным, обеспечить возможность развития транспорта и выполнения социальных обязательств перед работниками отрасли. Пересматривать тариф, чтобы закрыть долги перевозчиков — неправильно, необходимо показать жителям насколько работа пассажирского транспорта улучшится. Окончательное решение по данному вопросу примет департамент по тарифам Новосибирской области после тщательного анализа и рассмотрения», — уверил чиновник.

Отметим, что правительством Новосибирской области в 2018 году предусмотрены 2,7 млрд рублей на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе 50 млн рублей — субсидирование перевозчиков на обновление подвижного состава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу несколько общественных активистов Новосибирской области подписались под обращением к губернатору региона Андрею Травникову, в котором указали на недопустимость повышения тарифов на проезд в общественном транспорте и заявили о бездействии мэрии города по проведению транспортной реформы в соответствии с ФЗ-220.

Напомним, ранее перевозчики заявили о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска и выступили с соответствующими открытыми обращениями к представителям власти.

Перевозчиков поддержал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявив, что повышение стоимости проезда — шаг, без которого нельзя развивать общественный городской транспорт. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что «абсолютно неприемлемо, что тарифы уже несколько лет не повышаются».

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Отметим, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте города Новосибирск повышалась в 2015 году. Сейчас плата за проезд в метро Новосибирска составляет 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

В декабре 2017 года в Новосибирске была отменена скидка по Единой транспортной карте и поездка для многих новосибирцев стала на один рубль дороже.

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