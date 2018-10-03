Минкультуры игнорирует суды по защите Пулковской обсерватории

Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Министерство культуры РФ игнорирует судебные процессы, связанные с защитой от застройки территории Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге, хотя участие в сохранении культурного наследия — прямая обязанность министерства. Такой вывод делают петербургские градозащитники, пытающиеся остановить стройку в непосредственной близости от Главной астрономической обсерватории (РАН).

Они рассказали, что 2 октября в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение нового иска, которым оспариваются разрешения на строительство в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории, выданные одному из юрлиц, представляющих интересы инвестора стройки.

Ответчиком по иску заявлена Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, выдающая разрешения на строительство. Непосредственный застройщик, выступающий заинтересованным лицом по иску, — АО «Пулково-Цветы».

Как сообщила 3 октября одна из защитниц Пулковской обсерватории Анастасия Плюто, на предварительном заседании стороны обменялись позициями, а суд удовлетворил ходатайство заявителей о запросе необходимых документов по ситуации.

«Министерство культуры опять не прислало ни представителя, ни отзыва, то есть в очередной раз проигнорировало требования суда. К сожалению, подобное саботирование своих прямых обязанностей по защите культурных ценностей характерно для ведомства Мединского», — отметила общественная активистка.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце августа текущего года защитники Пулковской обсерватории передали в министерство культуры РФ экспертную оценку о негативном воздействии застройки вокруг ГАО РАН на выдающуюся универсальную ценность объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Напомним, израильская фирма Morgal Investments вместе с российскими партнерами намеревается построить рядом с ГАО РАН на Пулковских высотах несколько жилых комплексов на территории в 240 га. Компания передала права на застройку по частям ООО «АРТ «Созидание» и АО «Пулково-Цветы», которые получили разрешения на строительство ЖК «Планетоград» и ЖК «Пулково-Цветы» вопреки тому, что такое строительство в защитной зоне обсерватории запрещено.

Первое полученное разрешение на строительство было успешно оспорено в суде в 2017 году. Следующее заседание с участием АО «Пулково-Цветы» состоится 20 ноября, а заседание по иску в отношении ЖК «Планетоград» — 8 октября текущего года.

Добавим, что 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений в ГАО РАН, мотивируя это «ухудшившейся обстановкой», которая мешает астрономам. Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга.

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