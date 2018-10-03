«Выгодный бизнес за счёт государства»: в Югре взялись за бездомных собак

Ханты-Мансийск, , 15:36 — REGNUM Отлов и утилизация безнадзорных животных на территории Югры не контролируется должным образом. И как показывают отчеты чиновников на местах, это очень выгодный бизнес за счет государства, считают общественники ХМАО.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска Александр Ксенофонтов на встрече с активистами ОНФ заявил, что в с начала 2018 года объем финансирования мероприятий по снижению популяции бездомных животных составил более двух миллионов рублей. Отловлено 363 собаки, из них возвращено владельцам 152, еще 39 находятся в пункте передержки в посёлке Шапша.

Куда делись еще 172 собаки? Если ликвидированы, то на каком основании? И кому были отданы 152 животных? На эти вопросы чиновник ответить не смог. В пристрое более сотни собак в добрые руки усомнилась Анна Кондратович из общественной организации «Ковчег», так как для них найти дом для 10 питомцев — отличный результат.

Муниципальные власти Когалыма общественники, наоборот, подозревают в приписках утилизированных собак. По данным ветслужбы в 2018 году местные власти выделили 2,127 млн рублей на отлов и умерщвление 995 особей. Зоозащитники уверяют, что в городе не более 300 лохматых беспризорников.

При странной статистике перед муниципалитетами ХМАО не ставится задача по планомерному снижению количества бездомных собак. Общественники Югры считают, что активное освоение бюджетных средств по бюджетной строке «на собак» — это очень выгодный бизнес за счёт государства.

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