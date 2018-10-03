Свалками на улицах Екатеринбурга занялась прокуратура

Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM В Екатеринбурге директор муниципального предприятия «Спецавтобаза» получил предостережение прокуратуры за свалки в частном секторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской облпрокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что до начала работы региональных операторов вывоз мусора должен осуществляться за счёт муниципалитета. Прокурор города Светлана Кузнецова объявила предостережение вице-мэру Евгению Архипову. Также предостережение, также от прокурора Верх-Исетского района, получил директор «Спецавтобазы» Сергей Пономарёв.

От жителей города прокуратура ждёт сообщений и жалоб о свалках.

Напомним, местами мусор не вывозят с лета. Представители «Спецавтобазы» в качестве причины назвали то, что деньги мэрия не предусмотрела. Это связано с тем, что с 1 июля планировалось передать уборку мусора региональному оператору. Но срок был перенесён на 1 ноября.

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