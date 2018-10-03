В Актюбинской области Казахстана в два раза увеличилось количество убийств

Астана, , 14:21 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года в Актюбинской области Казахстана зарегистрировано в два раза больше убийств, чем за аналогичный период 2017 года, передает телеканал «Хабар 24».

За отчетный период количество краж увеличилось на 20%. Кроме того, количество угонов автомобилей уменьшилось на треть, количество хищений и незаконных операций с оружием уменьшилось в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал главу департамента внутренних дел Актюбинской области Махамбета Абисатова за позитивный отчет, не имеющий отношения к реальной ситуации.

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