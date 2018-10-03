Среда, 3 Октября 2018 года
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Оренбуржец отсудил у автомобильного завода более 1 млн рублей

Общество

Мужчина купил иномарку почти за 700 тыс. рублей, но во время гарантийного срока столкнулся с дефектами автомобиля

Оренбуржец отсудил у автомобильного завода более 1 млн рублей
Иллюстрация: Kakprosto.ru
Судебное решение

Оренбург, 3 октября 2018, 14:01 — REGNUM  В Оренбургской области житель Бугуруслана потребовал через суд от автомобильного завода возврата средств, уплаченных за иномарку, а также компенсацию морального вреда. Причиной для иска стали претензии к состоянию автомобиля, находящемуся на гарантии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Мужчина купил иномарку за 698 тысяч рублей. В период гарантийного срока были выявлены недостатки. После ремонта они вновь проявлялись. Тогда автомобилист обратился с требованием вернуть ему деньги, потраченные на покупку некачественной машины.

Во время экспертизы, проведенной заводом, производственные недостатки нашли подтверждение. В частности, имели место ржавчина на кузове из-за некачественной подготовки поверхности к покраске и нарушение технологии установки дверных уплотнителей.

В результате договор купли-продажи был расторгнут. Ответчик должен возместить покупателю более 1 млн рублей: стоимость самой машины — 698 тысяч рублей, разницу в стоимости автомобиля — 232 тысяч рублей, неустойку в размере 100 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 тысячи рублей, штраф в 100 тысяч рублей.

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